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Talk Louisiana

October 20, 2026: Pearson Cross, Monique Appeaning, Francis Rooney

Published October 20, 2026 at 10:04 AM CDT

Political analyst Pearson Cross comments on Louisiana politics including his thoughts surrounding the upcoming midterm election. Republican candidate for Louisiana's 6th Congressional District Monique Appeaning gives insight into her campaign and candidacy. Politician and former US Ambassador Francis Rooney speaks on on Pope Leo XIV's recent cancer diagnosis and also the upcoming midterm elections.

Pearson Cross 1020.mp3
Monique Appeaning 1020.mp3
Francis Rooney 1020.mp3

Talk Louisiana