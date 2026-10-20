October 20, 2026: Pearson Cross, Monique Appeaning, Francis Rooney
Political analyst Pearson Cross comments on Louisiana politics including his thoughts surrounding the upcoming midterm election. Republican candidate for Louisiana's 6th Congressional District Monique Appeaning gives insight into her campaign and candidacy. Politician and former US Ambassador Francis Rooney speaks on on Pope Leo XIV's recent cancer diagnosis and also the upcoming midterm elections.
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