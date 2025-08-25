Bob Jacobsen, Michael Antoine, Ruta Lee, Remembering Greg Iles
Environmental engineer Bob Jacobsen talks Louisiana preparedness for as well as potential effects of this hurricane season. Associate Vice President for Campus Safety, Emergency Preparedness & Emergency Response at LSU Michael Antoine speaks on his role during Hurricane Katrina as a firefighter. Actress and dancer Ruta Lee reflects on her life and career throughout the years. Talk Louisiana host Jim Engster remembers best-author Greg Iles.
