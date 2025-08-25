© 2025
Talk Louisiana

Bob Jacobsen, Michael Antoine, Ruta Lee, Remembering Greg Iles

Published August 25, 2025 at 9:30 AM CDT

Environmental engineer Bob Jacobsen talks Louisiana preparedness for as well as potential effects of this hurricane season. Associate Vice President for Campus Safety, Emergency Preparedness & Emergency Response at LSU Michael Antoine speaks on his role during Hurricane Katrina as a firefighter. Actress and dancer Ruta Lee reflects on her life and career throughout the years. Talk Louisiana host Jim Engster remembers best-author Greg Iles.

