© 2026
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations
Local Newscast
Hear the latest from the WRKF/WWNO Newsroom.

Morning news brief

NPR | By Steve Inskeep,
Michel Martin
Published February 10, 2026 at 3:45 AM CST

Immigration officials testify before House as DHS funding deadline looms, Britain's prime minister faces calls to resign over ex-ambassador's Epstein tire, Savannah Guthrie pleads for mother's return.

Copyright 2026 NPR
Steve Inskeep
Steve Inskeep is a host of NPR's Morning Edition, as well as NPR's morning news podcast Up First.
See stories by Steve Inskeep
Michel Martin
Michel Martin is the weekend host of All Things Considered, where she draws on her deep reporting and interviewing experience to dig in to the week's news. Outside the studio, she has also hosted "Michel Martin: Going There," an ambitious live event series in collaboration with Member Stations.
See stories by Michel Martin