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Remembering Dolly Parton

NPR | By Hosts
Published August 26, 2026 at 6:23 AM CDT

Dolly Parton came to fame as a star in country music and went on to become one of its most recognizable and universally adored ambassadors to broader popular culture. She died Tuesday at age 80.

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