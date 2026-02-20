Remembering filmmaker Frederick Wiseman
Wiseman's narration-free documentaries, including Titicut Follies, Hospital and Central Park, examined institutions and neighborhoods. He died Feb. 16. Originally broadcast in 1986.
Copyright 2026 NPR
This newscast is updated weekdays at 6am, 9am, noon, 3pm, and 6pm.
Wiseman's narration-free documentaries, including Titicut Follies, Hospital and Central Park, examined institutions and neighborhoods. He died Feb. 16. Originally broadcast in 1986.
Copyright 2026 NPR