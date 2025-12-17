FCC chair is grilled by Senate Democrats
Democratic lawmakers confronted Federal Communications Commission Chairman Brendan Carr at a hearing Wednesday, arguing that he was attempting to intimidate reporters and networks.
Copyright 2025 NPR
