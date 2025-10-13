© 2025
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations
Local Newscast
Hear the latest from the WRKF/WWNO Newsroom.

Remembering Diane Keaton

WBUR | By Here & Now Newsroom
Published October 13, 2025 at 10:58 AM CDT

Fans are mourning actor, producer, director and photographer Diane Keaton. She died Saturday at age 79.

NPR’s Mandalit del Barco shares a remembrance.

This article was originally published on WBUR.org.

Copyright 2025 WBUR
Here & Now Newsroom