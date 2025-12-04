Agentes de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos llegan en Nueva Orleans para operación 'Catahoula Crunch'

El Departamento de Seguridad Nacional ha enviado agentes de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos a Nueva Orleans, en una operación que el gobierno federal está llamado “Operation Catahoula Crunch.”

En un comunicado de noticia, el departamento confirmó que está enviado agentes federales para abordar “los extranjeros criminales y ilegales quienes están deambulado libres gracias a políticas de santuario que fuerzan autoridades locales a ignorar órdenes de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE).”

El Departamento Federal de Investigación de los Estados Unidos y la policía estatal de Luisiana también anunciaron un esfuerzo conjunto para prevenir a los ciudadanos que afecten los esfuerzos de aplicación de inmigracion. Representantes estatales aprobaron una ley en la última sesión legislativa que hace ilegal obstruir las fuerzas federales de inmigracion.

La directora de policía de Nueva Orleans (NOPD) Anne Kirkpatrick dijo en una conferencia de noticias recientemente que el apoyo de la agencia de operación — que era un rumor a ese tiempo — sería para garantizar que los policías no “saldrían lastimados” ni la comunidad no estuviera en peligro.

“No tenemos ninguna jurisdicción sobre leyes civiles,” dijo Kirkpatrick. “Estar en este pais indocumentado es una problema civil. No haremos cumplir ninguna ley civil.”

El manual de políticas de NOPD que está aparecido en línea en este momento incluye ciertas restricciones en paradas o investigaciones sobre estatus migratorios. Esas políticas se alinean con un decreto de consentimiento que terminó el mes pasado.